المرصد السوري: 8 قتلى في قصف جوي على ريفي إدلب وحماة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب آ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:59 28/07/2019 حدث بتاريخ: 14:00 28/07/2019

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثمانية مدنيين اليوم الأحد جراء غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية وسورية على ريفي إدلب وحماة .

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له اليوم ، إن ستة مدنيين لقوا حتفهم جراء غارات جوية وقصف صاروخي للنظام على أريحا ومعرة النعمان ورجم القط بريف إدلب، لافتا إلى مقتل مواطنتين جراء قصف جوي روسي استهدف مزرعة شمال حماة.

وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 25 جريحا بينهم 18 في أريحا، كما أن بعض الجرحى في حالات خطرة .

وحسب المرصد ، قتل طفل متأثراً بجراح أصيب بها جراء سقوط قذائف أطلقتها الفصائل على حي الحمدانية بالقسم الغربي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام منذ أيام.