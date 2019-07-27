وزير الشؤون الخارجية العماني يجري محادثات في إيران

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "يمينا" يصافح الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله في طهران يوم السبت

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:27 27/07/2019 حدث بتاريخ: 14:30 27/07/2019

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم السبت، في وقت تتصاعد فيه التوترات في الخليج بين طهران وواشنطن.

وتحتفظ سلطنة عمان بعلاقات ودية مع الولايات المتحدة وإيران، وسبق وأن لعبت دور الوسيط بين البلدين اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بعد الثورة الإيرانية في عام 1979.

وواشنطن وطهران على خلاف منذ وقت طويل فيما يتعلق ببرنامجي إيران النووي والصاروخي. وتصاعدت التوترات بعدما أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة بمنطقة الخليج، وقالت الولايات المتحدة إنها أسقطت طائرة إيرانية مسيرة واحدة على الأقل، وهو ما تنفيه طهران.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الوزيرين اجتمعا، دون الخوض في تفاصيل المحادثات.

وقال التلفزيون ”تمت الزيارة في إطار عمل العلاقات الثنائية والمشاورات المستمرة بين البلدين بهدف تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة والعلاقات الثنائية... والقضايا الدولية“.