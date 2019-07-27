إعدام مدانين اثنين بتهمة "الإرهاب" رميا بالرصاص في البحرين

نُفذ حكم الإعدام بحق بحرينيين اثنين مدانين بتهمة "الإرهاب" رميا بالرصاص

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:08 27/07/2019 حدث بتاريخ: 12:12 27/07/2019

نُفذ حكم الإعدام بحق بحرينيين اثنين مدانين بتهمة "الإرهاب" رميا بالرصاص فجر السبت كما أعلن المحامي العام في المملكة في بيان، فيما تم إعدام مدان ثالث في قضية قتل منفصلة.

ولم يذكر المحامي العام اسمي البحرينيين، فيما كانت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان قالت إنهما علي العرب (25 عاما) وأحمد الملالي (24 عاما) داعية إلى تعليق تنفيذ الحكم بحقهما.

وذكرت مصادر قضائية أنهما من الطائفة الشيعية.

وجاء في بيان المحامي العام أن موضوع القضية الأولى جاء "منصبا على الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل وحيازة المتفجرات والأسلحة النارية تنفيذا لغرض إرهابي".

وتم توقيف المعنيين في فبراير/شباط 2017 وصدرت الأحكام بحقهما في 31 يناير/كانون الثاني 2018 واستنفدا منذ ذلك الحين كل الطعون.

ومنذ 2011، شهدت البحرين الواقعة على حدود السعودية وقبالة إيران، اضطرابات نتيجة حركة احتجاجات قادتها الغالبية الشيعية للمطالبة بإصلاحات سياسية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية منذ عقود.

ونسب البيان إليهما "جريمة تمكين عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب، حيث قاموا بالهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1/1/2017 ، وهو ما أسفر عن هروب عشرة من عناصر التنظيم الإرهابي المحكوم عليهم ومقتل أحد أفراد الشرطة".

كما نسب إليهما أيضا "جريمة قتل أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28/1/2017 أمام مزرعته الخاصة".

والجمعة، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات البحرين إلى تعليق تنفيذ العقوبة، قائلة إن التهمة هي أنهما "ارتكبا جرائم ذات صلة بالإرهاب وحكمت عليهما بالإعدام في 31 يناير/كانون الثاني 2018 في محاكمة شابتها انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة".