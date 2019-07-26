لافروف يحذر من مخاطر اندلاع مواجهة عسكرية واسعة فى منطقة الخليج

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:18 26/07/2019 حدث بتاريخ: 18:18 26/07/2019

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من مخاطر مرتفعة لاندلاع مواجهة عسكرية واسعة في منطقة الخليج بسبب الخطوات المعادية لإيران، داعيا إلى تطبيع الوضع عبر مفهوم الأمن الجماعي.

وقال لافروف، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، في ريو دي جانيرو البرازيلية نقلت مقتطفات منها قناة"روسيا اليوم": "تثير الأوضاع حول إيران قلقا بالغا، وندعو زملاءنا الإيرانيين إلى إبداء الصمود والتطبيق الصادق لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي له".

وأشار لافروف مع ذلك إلى أنه "من غير المجدي مطالبة إيران بتطبيق كل التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة بصورة أحادية الجانب" مضيفا: "نسعى إلى أن يفهم شركاؤنا الأوروبيون مسؤوليتهم عن الحفاظ على الصفقة النووية ويوفوا بتعهداتهم".

وتابع لافروف: "أدت الخطوات المعادية لإيران إلى زعزعة حادة للاستقرار في منطقة الخليج، وتطورات الأحداث اقتربت من خط محفوف بمخاطر مرتفعة لاندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق".

وشدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة منع تحقق مثل هذا السيناريو، مبينا: "ندعو إلى تطبيع الأوضاع في هذه المنطقة بأسرع وقت ممكن مع إنشاء نظام أمن جماعي وتعاون هناك".

وأوضح قائلا: "ولهذا الهدف، سنقوم بدفع نشط لمبادرة خاصة بمفهوم ضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج، ونص هذه المبادرة تم توزيعه بين الزملاء، ونتوقع دعمها من قبل الشركاء في بريكس".