رسالة إثيوبية للسيسي تتعلق بمفاوضات "سد النهضة"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:49 25/07/2019 حدث بتاريخ: 21:49 25/07/2019

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أكد فيها استئناف مسار المفاوضات الثلاثية التي تجمع كلا من إثيوبيا ومصر والسودان.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي في رسالته على استئناف مسار المفاوضات، وذلك لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث، والخاص بسد النهضة.

وتهدف المفاوضات إلى توصل الدول الثلاث لاتفاق بشأن قواعد ملئ وتشغيل السد، على نحو يراعي بشكل متساو مصالح هذ الدول.

وكان الرئيس المصري قد شدد على أهمية التوصل إلى إجراءات عملية لبلورة الاتفاق بشأن السد، في إطار إعلان المبادئ، مؤكدا على ضرورة أن يراعي الاتفاق أهمية وحيوية موارد مصر المائية، بالنسبة للشعب المصري ومستقبله، وكذلك الجهود التنموية للشعب الإثيوبي، في إطار المصلحة المشتركة التي تفرض التوظيف الأمثل لطاقة وموارد البلدين.