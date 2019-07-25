الرئيس المصري: مساهمة الرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس سيسجلها التاريخ

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:30 25/07/2019 حدث بتاريخ: 17:29 25/07/2019

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية اليوم الخميس.

ووفق المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي ، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، تقدم الرئيس المصري بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق.

وحسب المتحدث ، أكد السيسي أن "المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا".

وتوفي السبسي البالغ من العمر 92 عاما في المستشفى العسكري صباح اليوم الخميس إثر نقله إليه مساء أمس بسبب متاعب صحية.