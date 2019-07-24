رئيس وزراء فلسطين: نتطلع إلى اجتماع وزاري فلسطيني مصري لمتابعة القضايا المشتركة

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:25 24/07/2019 حدث بتاريخ: 11:25 24/07/2019

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن تطلعه لعقد اجتماع وزاري فلسطيني مصري لمتابعة القضايا المشتركة.

وقال اشتية في كلمة الليلة الماضية على هامش احتفال أقامه السفير المصري بمناسبة اليوم الوطني لبلاده: "نتطلع في الحكومة الى انعقاد اجتماع وزاري فلسطيني مصري لمتابعة القضايا المشتركة، وأحيي موقف مصر الداعم لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة، والدفاع عن قضايا في جميع المحافل الدولية، سواء في الأمم المتحدة أو الجامعة العربية ومناحي العمل الدبلوماسي".

وحيى اشتية الجهد المصري للعمل على إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

كما تطرق إلى الرفض الفلسطيني للمشاركة في المؤتمر الذي استضافته المنامة مؤخرا لبحث الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية، وقال: "رفضنا الذهاب إلى ورشة المنامة لأننا رأينا فيها ذرا للرماد في العيون، ورأينا فيها إجحافا في المسار السياسي الذي نطمح اليه، فنحن لا نبحث عن رفاهية تحت الاحتلال ولا عن حل اقتصادي".