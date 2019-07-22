سلطات شرق ليبيا: "الطائرة الحربية التي حطت في تونس تابعة لقوات حفتر"

صورة الطائرة التابعة لقوات خليفة حفتر التي حطت في تونس 22 يوليو 2019

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:08 22/07/2019 حدث بتاريخ: 20:10 22/07/2019

أعلنت سلطات شرق ليبيا تبعية الطائرة الحربية التي حطت اضطراريا في تونس الاثنين إلى قوات المشير خليفة حفتر الذي يشن هجوما على العاصمة طرابلس منذ أكثر من 3 أشهر.

وقالت "وزارة الخارجية والتعاون الدولي" في "الحكومة المؤقتة" الموازية المعلنة في شرق ليبيا في بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه، إنها "تؤكد بأن الطائرة العسكرية نوع L39 تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية".

وأكدت أن الطائرة "كانت في مهمة استطلاعية ودورية وتعرضت لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطراريا في منطقة بن غزيل في معتمدية مدنين الشمالية بالجمهورية التونسية".

وأكدت سلطات الشرق الليبي أنها "على تواصل مع السلطات التونسية لضمان استرجاع الطائرة والطيار بأمان إلى أرض الوطن".

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من جهتها، أكدت قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، المعترف بها دوليا، تبعية الطائرة الحربية لقوات حفتر.

ونشرت وسائل إعلام تونسية صورا تظهر طائرة حربية رابضة على طريق عام في منطقة بن غزيل في ولاية مدنين.

وتواصل قوات حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، منذ الرابع من نيسان/أبريل هجوما للسيطرة على طرابلس.

وتسببت المعارك منذ اندلاعها بسقوط 1093 قتيلا وإصابة 5,762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.