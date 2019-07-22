طائرة حربية ليبية تهبط اضطراريا في بلدة بجنوب تونس

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:49 22/07/2019 حدث بتاريخ: 15:51 22/07/2019

قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء وشهود إن طائرة حربية ليبية هبطت اضطراريا اليوم الاثنين في بلدة بني خداش بمحافظة مدنين في جنوب تونس.

وأضافت الوكالة التونسية الرسمية أن الطائرة الحربية لم يكن على متنها سوى الطيار الذي تحفظت عليه وحدات عسكرية طوقت المكان.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان "تم الانتباه إلى اختراق طائرة ليبية للمجال الجوي التونسي بمنطقة بني غزال جنوب مدنين وقد تم في الحين تفعيل منظومة الأهبة العملياتية لاعتراضها والتعرف عليها، غير أن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها".

وأضافت أن طائرة عسكرية تونسية تدخلت واتضح أن الطائرة الحربية ليبية من طراز إل-39 ويقودها ضابط طيار برتبة عقيد قال في أولى تصريحاته إنه اضطر للهبوط على التراب التونسي بسبب عطب.

ونفت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة أن تكون الطائرة تابعة لها.

ولم يتسن الحصول على تعليق لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر. وبدأ الجيش الوطني الليبي هجوما مطلع أبريل نيسان لانتزاع السيطرة على طرابلس.

وقال شهود إن الطائرة التي نشروا صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هبطت على جانب الطريق في بني خداش وأحاطت بها سيارات مدنيين توقفت لمشاهدة ما حدث.