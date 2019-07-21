تعيين وزير الطاقة في كردستان العراق في منصب استشاري بمجلس الوزراء الجديد

آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية بإقليم كردستان العراق

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:56 21/07/2019 حدث بتاريخ: 20:56 21/07/2019

قال نواب أكراد يوم الأحد إن آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية بإقليم كردستان العراق شبه المستقل والذي ظل يشغل هذا المنصب فترة طويلة سيتولى منصبا استشاريا كمساعد لرئيس الوزراء الجديد مسرور برزاني لشؤون الطاقة.

ويُنظر إلى هورامي، وزير الطاقة في حكومة إقليم كردستان العراق منذ 2006، باعتباره العقل المدبر وراء خطط الإقليم ليكون له صناعة للطاقة خاصة به بعيدا عن سيطرة الحكومة المركزية في بغداد.

وقال سروان بابان النائب الكردي ”تم تعيين هورامي مساعدا لرئيس الوزراء مسرور برزاني لشؤون الطاقة، وسيساهم في إدارة محفظة الطاقة حتى يتم تعيين وزير جديد“.

وأظهرت نسخة من قرار رئيس الوزراء اطلعت عليها رويترز أن هورامي سيكلف بتنفيذ قرارات وسلطات وسياسات حكومة كردستان العراق المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

ولا يزال منصب وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان العراق الجديدة شاغرا، وقالت مصادر إن الأحزاب السياسية الكردية لم تتفق بعد على من سيشغل هذا المنصب.