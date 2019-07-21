إيران تشكر السعودية على الإفراج عن ناقلتها النفطية هابينس 1

الرئيس الإيراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:02 21/07/2019 حدث بتاريخ: 19:05 21/07/2019

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن إيران قالت يوم الأحد إنها تثمن جهود السعودية في سبيل إعادة سفينة إيرانية كانت قد رست في ميناء جدة في مايو أيار بسبب مشكلات فنية.

وقال موسوي ”تثمن إيران جهود سلطات السعودية وسويسرا وعُمان لضمان العودة الآمنة لناقلة النفط الإيرانية هابينس 1“.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت هذا الشهر أن السعودية، غريم إيران الإقليمي، لا تسمح للسفينة بمغادرة جدة بسبب خلاف على دفع تكاليف الإصلاح.