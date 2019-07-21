رحلات إير فرانس وطيران الإمارات والاتحاد للطيران إلى القاهرة مستمرة

صورة أرشيفية لطائرة تابعة لخطوط طيران الإمارات

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:23 21/07/2019 حدث بتاريخ: 18:27 21/07/2019

تواصل شركات إير فرانس وطيران الإمارات والاتحاد للطيران رحلاتها الجوية إلى القاهرة بعدما علقت شركتا الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) ولوفتهانزا خدماتها إلى العاصمة المصرية.

كانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، ذكرت يوم السبت أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة سبعة أيام ”في إجراء احترازي“ لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.

وذكرت لوفتهانزا بعد ذلك أنها ألغت الرحلات الجوية من مدينتي ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة يوم السبت على أن تستأنفها يوم الأحد.

وقال متحدث باسم إير فرانس في بيان أُرسل إلى رويترز ”بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة“.

وذكرت متحدثة باسم طيران الإمارات أن رحلات الشركة تسير وفقا للجدول.

وأضافت ”نقيم الموقف عن كثب ونحن على اتصال بسلطات الطيران المعنية فيما يتعلق بعمليات رحلاتنا الجوية إلى مصر“.

وأظهر الموقع الإلكتروني لشركة الاتحاد للطيران أن خدمات الشركة سارية أيضا.

وقال متحدث باسم الشركة ”الاتحاد للطيران تراقب الوضع الأمني في القاهرة“.