لوكهيد مارتن تفوز بعقد قيمته مليار دولار لبيع منظومة دفاعية للسعودية

شعار شركة لوكهيد مارتن

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:34 20/07/2019 حدث بتاريخ: 15:40 20/07/2019

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية.

وأضافت أن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية. وذكرت أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، وقع مسؤولون سعوديون وأمريكيون خطابات العرض والقبول فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.

وفي أبريل نيسان، حصلت شركة لوكهيد على عقد بقيمة 2.4 مليار دولار لصواريخ ثاد الاعتراضية، ومن المقرر تسليم بعضها إلى السعودية.