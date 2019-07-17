بريطانيا تقول إن نشر سفينة حربية في الخليج يستهدف حماية مصالحها

الفرقاطة البريطانية كنت

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:17 17/07/2019 حدث بتاريخ: 21:18 17/07/2019

قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الأربعاء إن بريطانيا أرسلت السفينة الحربية كنت إلى الخليج لحماية مصالحها وضمان حرية الملاحة بعد تصاعد التوتر مع إيران، وذلك بعد ان أعلنت في السابق أن نشر السفينة مجرد مهمة روتينية.

كانت إيران قد توعدت بالرد على ما وصفته ”قرصنة“ بريطانية بعد احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية يوم الثلاثاء أن نشر الفرقاطة كنت كان أمرا مخططا له منذ فترة، لكنها قالت يوم الأربعاء إن تفاصيل العملية تداخلت مع تفاصيل تخص سفينة الدعم ويف نايت.

وتابعت الوزارة في بيان ”نأسف لأن المعلومات الخاصة بنشر (السفينة) ويف نايت، وهي خطة وضعت منذ فترة، قد تداخلت مع نشر السفينة كنت في الخليج“.

وقالت الوزارة ”ما زلنا نركز على ضمان وقف التصعيد في المنطقة وسوف نتصرف بشكل مناسب لحماية المصالح البريطانية وضمان حرية الملاحة... نشر (السفينة) كنت في الخليج في وقت لاحق من العام الحالي يعكس هذا الأمر“.