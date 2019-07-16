مسلحون فلسطينيون يسقطون طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:54 16/07/2019 حدث بتاريخ: 13:54 16/07/2019

أسقط مسلحون فلسطينيون اليوم الثلاثاء طائرة إسرائيلية مسيرة تستخدم للمراقبة في قطاع غزة ، بحسب ما ذكرت مصادر فلسطينية.

وحسب المصادر ، فإن مسلحين أطلقوا النار على الطائرة المسيرة وأسقطوها في منطقة حدودية وسط القطاع ثم تم نقلها إلى جهات أمنية مختصة لفحصها.

ولاحقا أقر الجيش الإسرائيلي بتحطم طائرة عسكرية مسيرة رباعية المراوح في أراضي قطاع غزة "خلال مهمة روتينية" وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وأفادت الإذاعة بأن الجيش أكد أنه لا خوف من تسرب معلومات جراء الحادثة ،فيما فتحت السلطات العسكرية تحقيقا فيما إذا كان التحطم ناجم عن خلل فني أو استهداف من إحدى الفصائل الفلسطينية في القطاع.