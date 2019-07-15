جريمة بشعة تهز الفيوم بمصر .. أب يهشم رؤوس زوجته وأطفاله

سيارة إسعاف في مصر

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:41 15/07/2019 حدث بتاريخ: 20:41 15/07/2019

استيقظ سكان مدينة الفيوم المصرية، الاثنين، على جريمة بشعة، أقدم فيها أب تجرد من كل معاني الإنسانية، على قتل زوجته وأطفاله الأربعة بتهشيم رؤوسهم.

وتوافدت قوات الشرطة والإسعاف على ميدان المسلة في الفيوم، للتحقق من الجريمة التي وقعت في برج سكني هناك، حيث تم العثور على 5 جثث لأم وأطفالها الأربعة داخل شقتهم، حسب ما ذكر موقع صحيفة "المصري اليوم".

وأفادت المعاينة الأولية للشقة والجثث، أن مجهولا حطم رؤوسهم بآلة حادة حتى الموت، وتركهم غارقين في دمائهم في أماكن متفرقة بالشقة.

وذكر مصدر أمني، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على الأب، الذي يعمل مدرسا، بعدما تبين أنه وراء ارتكاب المذبحة، فيما لم تتضح بعد أسباب إقدامه على ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة.