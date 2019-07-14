مقتل سوداني بالرصاص أثناء احتجاج بجنوب شرق السودان

محتجون سودانيون خلال مظاهرة في الخرطوم يوم 13 يوليو 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:11 14/07/2019 حدث بتاريخ: 19:12 14/07/2019

قال شهود إن قوات الأمن المدعومة من المجلس العسكري الحاكم في السودان أطلقت النار على محتجين في ولاية سنار بجنوب شرق البلاد يوم الأحد، فيما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية المنتمية للمعارضة أن شخصا قُتل برصاصة في رأسه.

وقُتل الرجل في خضم مشاحنات بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية حول التفاصيل النهائية لاتفاق تقاسم السلطة قبل الانتخابات بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انقلاب عقب احتجاجات حاشدة استمرت لأسابيع.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان ”ارتقت روح الشهيد/ أنور حسن إدريس بمدينة السوكي، ولاية سنار، بعد إصابته برصاصة في الرأس من قبل ميليشيات الجنجويد“.

وأضافت اللجنة أن عددا من المحتجين، الذين خرجوا في مسيرة ضد لجوء قوات الدعم السريع للعنف في مواجهة بعض احتجاجات الشوارع، أصيبوا كذلك في الواقعة ذاتها وأن بعضهم ”حالات خطرة“.

وخرجت قوات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية، من رحم ميليشيات عربية اتُهمت بارتكاب أعمال وحشية في ولاية دارفور بغرب السودان. ونفى قائد القوات، وهو أيضا نائب رئيس المجلس العسكري، هذه المزاعم.

ولم ترد قوات الدعم السريع حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على وفاة إدريس.

ونُظمت المسيرة في مدينة السوكي الواقعة على بعد 340 كيلومترا جنوب شرقي الخرطوم احتجاجا على عنف قوات الدعم السريع المتهمة بقتل 128 شخصا على الأقل في واقعة فض اعتصام في الخرطوم في الثالث من يونيو حزيران وبتنفيذ عدد من الهجمات لاحقا.

وأكد المجلس العسكري مقتل 61 شخصا على الأقل.

وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد فض الاعتصام بالقوة لكن جرى إحياء المحادثات المباشرة بين الجانبين بعد جهود وساطة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.