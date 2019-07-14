المرصد السوري: توقف خط لنقل الغاز في بادية حمص الشرقية بعد استهدافه من قبل مجهولين

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:34 14/07/2019 حدث بتاريخ: 16:34 14/07/2019

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاحد بأن خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل إيبلا للغاز في بادية حمص الشرقية خرج عن الخدمة نتيجة استهدافه من قبل جهات لا تزال مجهولة، في ضربة اقتصادية جديدة للنظام السوري.

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إن هذا الخط ينقل أكثر من 2 مليون متر مكعب من الغاز بشكل يومي إلى معمل إيبلا ومنه إلى محطات توليد الكهرباء.

وأشار إلى أنه لا يعرف ما إذا كان الاستهداف من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" ( داعش) النشط في البادية السورية، أم من قبل جهات من داخل النظام السوري مستفيدة من خروج هذا الخط عن الخدمة.