تمديد حالة الطوارئ في مصر

جانب من العاصمة المصرية القاهرة

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:06 11/07/2019 حدث بتاريخ: 19:07 11/07/2019

وافق مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة، الخميس، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

ويبدأ تنفيذ القرار في مصر في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس، الموافق 25 يوليو 2019.

ونص القرار في مادته الثانية، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ "ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

وكان الرئيس المصري قد أصدر في 12 أكتوبر من عام 2017 قرارا وافق عليه مجلس الوزراء، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد هجوم "الواحات البحرية"، الذي أسفر عن مقتل 17 شرطيا.