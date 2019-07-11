الإمارات تفقد القمر الاصطناعي "عين الصقر 1/" بعد دقيقتين من إطلاقه

صورة أرشيفية لاطلاق صاروخ فيجا

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:14 11/07/2019 حدث بتاريخ: 15:46 11/07/2019

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس فقدانها القمر الاصطناعي "عين الصقر1/" الذي اطلقته عبر صاروخ أوروبي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم إنه جاري التنسيق والإعداد لإطلاق القمر الاصطناعي "عين الصقر 2/" ومواصلة العمل بمنظومة عين الصقر التي صممت للعمل بقمرين أو قمر واحد.

وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن شركة اريان سبيس أخفقت في إطلاق صاروخ فيجا للفضاء، كما أنه لم يتم العثور على القمر الذي كان يحمله.

وأفادت متحدثة باسم شركة اريان سبيس الأوروبية لإطلاق الصواريخ بأنه وقعت مشاكل بعد دقيقتين من انطلاق الصاروخ من محطة كورو في غويانا الفرنسية الواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية .

ويشار إلى أن هذه أول عملية فاشلة لإطلاق صاروخ فيجا.

واعتذرت المتحدثة عن فقدان القمر الاصطناعي الذي كان يحمله الصاروخ.

وكانت الإمارات أعلنت نهاية الشهر الماضي، عزمها إطلاق القمر "عين الصقر1" ليخدم "القوات المسلحة في توفير صور وخرائط عالية الدقة تساعدها في تحقيق مهامها بكفاءة واحترافية".

وكان مقررا إطلاق القمر يوم السبت السادس من تموز/ يوليو الماضي، من المحطة الفرنسية "غويانا" الواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، وتأجل الإطلاق لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الرياح فوق مركز "غويانا" الفضائي على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية.