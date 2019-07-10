بري: العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله اعتداء على #لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:59 10/07/2019 حدث بتاريخ: 17:00 10/07/2019

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن العقوبات الأمريكية الجديدة على مسؤولين في جماعة حزب الله "اعتداء" على لبنان فيما ألقت الخطوة بظلالها على السندات السيادية للدولة المثقلة بالديون اليوم الأربعاء.

وتوسع العقوبات، التي تستهدف اثنين من نواب حزب الله وأحد كبار مسؤولي الأمن في الجماعة، نطاق حملة أمريكية تقول واشنطن إنها شملت 50 شخصا وكيانا على صلة بحزب الله منذ عام 2017.

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة نواب حزب الله. وقال بري في بيان "إنه اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان.. كل لبنان".

والنائبان اللبنانيان المعنيان هما أمين شري ومحمد حسن رعد كما شملت العقوبات وفيق صفا وهو مسؤول أمني ينسق بين حزب الله والأجهزة الأمنية في لبنان.

وتصف الولايات المتحدة حزب الله المدجج بالسلاح والمدعوم من إيران بأنه تنظيم إرهابي. وزاد نفوذ الجماعة السياسي منذ أن أصبحت الأغلبية البرلمانية لحزب الله وحلفائه السياسيين في انتخابات العام الماضي.

ولم يصدر حزب الله بيانا رسميا ردا على العقوبات. وقال علي عمار، النائب عن حزب الله، لقناة (إل.بي.سي) اللبنانية اليوم الأربعاء إن العقوبات وسام شرف.

وأضاف أن الخطوة الأمريكية هجوم على السيادة والوطنية وأن من واجب الحكومة الدفاع عن هذه السيادة وحمايتها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود للتصدي ‭"‬للتأثير الفاسد" لحزب الله المدعوم من إيران "في لبنان". وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران منذ انسحابها من الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، وهو من كبار مساعدي بري، الليلة الماضية "العقوبات لا مبرر لها ولا تخدم الاستقرار المالي".

وأضاف "لبنان بلد ملتزم ومصارفه ملتزمة بكل التشريعات ولا مبرر على الإطلاق لتصعيد هذه العقوبات".

وانخفضت السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار وارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على ديون لبنان اليوم الأربعاء بعد فرض العقوبات الأمريكية.

وقفزت تكلفة التأمين على ديون لبنان لأجل خمس سنوات 17 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق أمس الثلاثاء إلى 925 نقطة أساس بحسب آي.إتش.إس ماركت. وجرى تداول عقود مبادلة الائتمان عند تلك المستويات في يناير كانون الثاني، حين تسببت تصريحات مسؤولين حكوميين بشأن احتمال إعادة هيكلة الدين في اضطراب المستثمرين في لبنان.