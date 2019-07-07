مجلس النواب المصري يوافق على تعديلات قانون الاستثمار

مجلس النواب المصري

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:39 07/07/2019 حدث بتاريخ: 16:39 07/07/2019

وافق مجلس النواب المصري اليوم الاحد على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار.

وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد للاستثمارات الي مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصري سحر نصر أن الهدف من التعديلات المقدمة من الحكومة هو الاستجابة لمعالجة المشاكل والتحديات على أرض الواقع ، مشيرة إلى أن الهدف هو الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات.

ونقل التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني اليوم عن وزيرة الاستثمار قولها إن الحكومة تقوم حاليا بعمل حصر مستمر لكل التحديات التى يواجهها المستثمرون فى جميع المحافظات، ورصدت عددا كبيرا منها وتقوم على حلها.

وأضافت، خلال جلسة عامة لمجلس النواب اليوم أن الحكومة رصدت بالفعل تحديات أمام التجارة عبر الحدود مما دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لتشكيل لجنة بها ممثلين عن التجارة والصناعة والمالية والنقل لدراستها لأنه يستلزم التنسيق بين هذه الجهات.

ولفتت إلى أنه جارى حل أزمة المستثمرين الذين يقومون بالاستيراد من الخارج وذلك بالبدء بميناء القاهرة ثم التوسع فى الموانئ الجافة فى المطارات المختلفة والموانئ البحرية.