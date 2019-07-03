fbpx
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

جوتيريش يدعو إلى تحقيق مستقل في الضربة الجوية على مركز للمهاجرين في ليبيا

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن جوتيريش يشعر بالغضب من الضربة الجوية التي أصابت مركزا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأدت إلى مقتل عشرات المهاجرين واللاجئين، ودعا إلى تحقيق مستقل في الضربة.

وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك أن جوتيريش أشار أيضا إلى أن الإحداثيات الدقيقة لمركز المهاجرين قدمت للأطراف المتحاربة.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أيضا أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بشأن ليبيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

 