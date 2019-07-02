الحريري يرجئ جلسة مجلس الوزراء 48 ساعة بعد واقعة إطلاق النار في الشوف

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:53 02/07/2019 حدث بتاريخ: 20:54 02/07/2019

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تأجيل جلسة لمجلس الوزراء 48 ساعة لحين هدوء التوتر عقب تبادل إطلاق النار في جبال الشوف يوم الأحد ومقتل اثنين من مساعدي أحد الوزراء.

وقال الحريري في كلمة نقلها التلفزيون إن القضاء سيتخذ كافة الخطوات لمحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار الذي وصفه الوزير صالح الغريب بأنه محاولة اغتيال.

وأضاف ”اكتمل نصاب جلسة مجلس الوزراء اليوم ولكن قررنا أن نأخذ نفس، فهناك مشكلة في البلد ونحن نحتاج الى 48 ساعة لتنفيس الاحتقان الموجود ولذلك قررت تأجيل جلسة اليوم“.

وبدأت الأحداث في منطقة عاليه لدى احتجاج أنصار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على زيارة مزمعة للمنطقة من قبل وزير الخارجية جبران باسيل وهو مسيحي ماروني وخصم لجنبلاط ومتحالف مع الغريب.

وألغى باسيل الزيارة في النهاية وقال إنه يريد أن يتجنب وقوع أي مشكلات أمنية.

واتهم الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يتزعمه جنبلاط، حراس الغريب بفتح النار بينما قال الغريب إن ”كمينا مسلحا“ استهدفه.

وأشعلت تلك الحادثة التوترات بين حزب جنبلاط وخصمه الدرزي طلال أرسلان الذي يؤيد دمشق ويدعم الغريب ويتحالف مع باسيل أيضا.

وتشكلت حكومة وحدة وطنية في لبنان في نهاية يناير كانون الثاني بعد شهور من المفاوضات وتحاول تمرير ميزانية الدولة وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية لحل أزمة الدين العام الثقيل ودفع عجلة الاقتصاد مجددا.