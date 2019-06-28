الجزائريون يواصلون حراكهم للمطالبة بتغيير بقايا نظام بوتفليقة

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:03 28/06/2019 حدث بتاريخ: 19:03 28/06/2019

خرج آلاف المحتجين اليوم الجمعة بالجزائر للمطالبة بتغيير ما أسموه "بقايا نظام بوتفليقة"، مؤكّدين عدم تراجعهم إلى حين "الوصول بالبلاد للغاية التي خرج من أجلها الشعب عبر مختلف مناطقه منذ 22 شباط/فبراير الماضي".

ردد المحتجون الشعارات المطالبة برحيل بن صالح وبدوي، داعين إلى تطبيق المادتين 07 و08 من الدستور الجزائري اللتين توليان السلطة للشعب، معتبرين أن "البلاد طيلة العشرين سنة الماضية في حكم بوتفليقة كانت رهينة عصابة ".

وتنص المادة 07 من الدستور الجزائري على أن "الشعب مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده" في حين تشير المادة 08 إلى أن "السلطة التأسيسية ملك للشعب، يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين، لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة".

وصباح اليوم، منعت الشرطة المحتجين من الوصول المبكر إلى ساحة البريد المركزي التي تحتضن مظاهرات أسبوعبة منذ 22 شباط/فبراير الماضي، واعتقلت عشرات منهم.

كما أغلق رجال أمن كل المنافذ المؤدية إلى قلب العاصمة تحسّبا للمظاهرة التي تشهدها الجزائر اليوم .