منظمة الهجرة: إعادة أكثر من خمسة آلاف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم منذ بداية 2019

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:39 27/06/2019 حدث بتاريخ: 16:47 27/06/2019

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إعادة أكثر من خمسة آلاف مهاجر من ليبيا الى بلدانهم في الاشهر الستة الاولى من 2019 في اطار برنامج "العودة الطوعية" الذي تديره في هذا البلد.

وأوضح مكتب المنظمة عبر حسابه على فيسبوك أن "أكثر من 5 آلاف مهاجر تمكنوا من العودة من ليبيا إلى بلدانهم بأمان" لافتا الى انهم يتحدرون من 30 دولة .

وأشارت المنظمة الى أن إعادتهم تمت من خلال برنامج العودة الانسانية الذي تنفذه في ليبيا.

وتمت إعادة 16 ألف مهاجر إلى بلدانهم العام الماضي ضمن البرنامج نفسه.

وتكتظ مراكز إيواء المهاجرين بعشرات الآلاف ممن تم اعتراضهم او انقاذهم في البحر ويعيش هؤلاء في ظروف غير انسانية تدفعهم احيانا الى اختيار العودة الطوعية.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مرارا عن قلقها على مصير نحو 3,500 من المهاجرين واللاجئين "المعرضين للخطر" لوجودهم في مراكز ايواء قرب مناطق المعارك المستمرة جنوب طرابلس.

ورغم استمرار الفوضى، لا تزال ليبيا دولة عبور رئيسية للفارين من النزاعات وعدم الاستقرار من مناطق اخرى في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتواصل قوات المشير خليفة حفتر منذ الرابع من نيسان/أبريل هجومها للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق المدعومة دوليا.

وتسببت المعارك منذ اندلاعها بسقوط 739 قتيلاً وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح، فيما وصل عدد النازحين إلى 94 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.