عملية انتحارية ثانية تستهدف مركزا أمنيا بتونس وتسفر عن إصابة أربعة عناصر أمن بجروح
استهدف تفجير انتحاري ثان الخميس مركزا أمنيا في العاصمة التونسية ما أسفر عن إصابة أربعة شرطيين بجروح، بعد تفجير أول وقع في وقت سابق في شارع رئيسي فيها.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لفرانس برس "عند الساعة 11,00 صباحا (10,00 ت غ) أقدم شخص على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني" ما أسفر عن "أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".