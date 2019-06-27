عملية انتحارية ثانية تستهدف مركزا أمنيا بتونس وتسفر عن إصابة أربعة عناصر أمن بجروح

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:42 27/06/2019 حدث بتاريخ: 14:42 27/06/2019

استهدف تفجير انتحاري ثان الخميس مركزا أمنيا في العاصمة التونسية ما أسفر عن إصابة أربعة شرطيين بجروح، بعد تفجير أول وقع في وقت سابق في شارع رئيسي فيها.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لفرانس برس "عند الساعة 11,00 صباحا (10,00 ت غ) أقدم شخص على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني" ما أسفر عن "أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".