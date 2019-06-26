استقالة تركي آل الشيخ من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:05 26/06/2019 حدث بتاريخ: 18:05 26/06/2019

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ الأربعاء أنه تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم.

وكتب آل الشيخ في حسابه على موقع تويتر: "بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

وتولى آل الشيخ رئاسة الاتحاد العربي في أواخر العام 2017 وقرر إحياء البطولة العربية للأندية الأبطال مطلقا نسختها الجديدة بمسمى "كأس زايد"، نسبة إلى الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأحرز النجم الساحلي التونسي اللقب على حساب الهلال السعودي. أعلن بعدها إطلاق النسخة الثانية على اسم ملك المغرب محمد السادس.

وأضاف آل الشيخ الذي أعلن نيته الاستقالة منذ شهور أنه تقدم أيضا باستقالته "من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون".

وكان آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي السعودي والرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة، قد اشترى اسم ورخصة نادي الأسيوطي المصري في صيف 2018 وغير اسمه إلى بيراميدز، بعد أن كان رئيسا شرفيا للنادي الأهلي المصري.