أبو الغيط: سد عجز السلطة الفلسطينية ضرورة

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:17 23/06/2019 حدث بتاريخ: 13:17 23/06/2019

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاحد أن سد عجز السلطة الفلسطينية ضرورة لمواجهة الأزمة الضاغطة على الفلسطينيين.

وقال ابو الغيط ، في افتتاح الاجتماع الطاريء لوزراء المالية العرب بمقر الجامعة العربية برئاسة تونس الرئيس الحالي لمجلس الجامعة علي مستوي القمة ، إن الغرض الرئيسي هو الإحاطة بالوضع المالي الصعب والدقيق الذي يواجهه الجانب الفلسطيني حيث بلغ عجز الموازنة الفلسطينية نحو700 مليون دولار هذاالعام في ظل محدودية الموارد والإيرادات فضلا عن أن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثل نحو70 بالمئة من الإيرادات المحلية الفلسطينية.

وشدد على أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة لدعم الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية أو بأي صورة لوصول الدعم المالي،على سبيل المنح أوحتى القروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة.

وأوضح أن "تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، بمبلغ 100 مليون دولار شهريا ضرورة مُلحة واختبارا حقيقية لمدى جدية التزامنا بدعم صمود إخواننا الفلسطينيين" ، داعيا الدول العربية الى المساهمة كل حسب مقدرته.

وشدد أبو الغيط علي أن" الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة هوموقف مبدئي يستدعي الاحترام ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة ذلك أن الأموال هي أموال فلسطينية لاحق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها والتسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصاديا بهذه الطريقة هو شرعنة لإجراء غيرشرعي أوقانوني، فضلاًعن كونه غير إنساني أو أخلاقي".