السعودية تحذر ايران من "دفع الثمن"

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:40 20/06/2019 حدث بتاريخ: 20:45 20/06/2019

حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إيران من "دفع الثمن" إذا استمرت في "سياساتها العدائية" وذلك في مؤتمر صحافي في لندن الخميس.

وقال الجبير "سيكون هناك ثمن يتعين على إيران دفعه إذا واصلت سياساتها العدائية" منددا ب"تكثيف الأنشطة الإيرانية" في الخليج.

وردا على سؤال عن تدخل عسكري سعودي محتمل في خليج عمان، حيث هوجمت ناقلتان في 13 الشهر الحالي، رفض الجبير "الحديث عن خطوط حمر".

كما رفض فكرة اجراء "محادثات" مع طهران قائلا "نريد أفعالا لا أقوالا، كنا نتحدث طوال نحو 40 عاما مع إيران وهذا لم يسفر عن شيء".

من جهة اخرى، دعا الوزير إلى "التقدم نحو عملية انتقالية" في السودان.

وبعد عدة أشهر من التظاهرات التي أدت إلى اطاحة الجيش للرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ابريل، يتواجه المجلس العسكري وقوى الاحتجاج الرئيسية حول نقل السلطة.

ويقول خبراء أن السعودية تدعم الجنرالات على ما يبدو.

وقال الجبير "نحن ندعم كل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة السودان".

وأضاف أن السودانيين "قادرون على تحقيق تقدم نحو حكومة ذات صفة تمثيلية وديموقراطية، والحكومة التي يقترحونها تبقى شأنا خاصا بهم".