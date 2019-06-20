السعودية: إيران خلقت وضعا "بالغ الخطورة" في الخليج

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:07 20/06/2019 حدث بتاريخ: 17:07 20/06/2019

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية اليوم الخميس إن إيران خلقت وضعا "بالغ الخطورة" وتهدد إمدادات النفط العالمية مضيفا أن السعودية تتشاور مع حلفائها بشأن الخطوات المقبلة.

والولايات المتحدة والسعودية من بين الدول التي تحمل إيران مسؤولية هجمات على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز وهو طريق ملاحي رئيسي لإمدادات النفط العالمية. وتنفي إيران أي تورط.

وقال الجبير للصحفيين في لندن "أعتقد أن الوضع خطير جدا بسبب السلوك العدواني لإيران.

"عندما تتدخل في حركة الشحن الدولية يكون لذلك تأثير على إمدادات الطاقة وتأثير على أسعار النفط التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. بشكل أساسي، يمس هذا كل شخص في العالم".