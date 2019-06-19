أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للتوصل لحل سلمي للأزمة في اليمن

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:50 19/06/2019 حدث بتاريخ: 21:13 19/06/2019

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء على دعم الجامعة للتوصل لحل سلمي للأزمة في اليمن.

جاءت تصريحات أبو الغيط خلال لقائه اليوم رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي، حسبما ذكرت الجامعة العربية في بيان.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تناول آخر المستجدات على الساحة اليمنية، حيث أشار الأمين العام في هذا الإطار إلى حرص الجامعة العربية على التوصل إلى حل سلمي مستدام للأزمة اليمنية، وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق استوكهولم، لاسيما فيما يتعلق بانسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة، وذلك كخطوة أولى تؤسس لسلام دائم ومستقر في اليمن.

كما أكد أبو الغيط أيضاً على دعم الجامعة لأي جهد يرمى للتوصل لحل الأزمة طالما تأسس على التمسك بالمرجعيات الثلاث كأساس لأي تحرك أو اتفاق سلام، يهدف لإنهاء الأزمة وهي: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني بالكويت، وقرار مجلس الأمن رقم .2216

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام نوه أيضاً إلى أهمية تحرك المجتمع الدولي لتبني إجراءات حازمة لمواجهة ووقف الممارسات العدائية والإرهابية لجماعة الحوثيين، والتي من شأنها تهديد الأمن الإقليمي والدولي، وتقويض المساعي الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وعرقلة الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد.