المجلس العسكري الحاكم في السودان يدعو المحتجين لمفاوضات دون شروط

رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:26 19/06/2019 حدث بتاريخ: 19:13 19/06/2019

دعا الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات على مدى شهور وصولاً للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير إلى مفاوضات غير مشروطة، بعد تعليق المفاوضات إثر فض اعتصام خلف عشرات القتلى.

ونقل تلفزيون السودان عن البرهان وهو يتحدث لمجموعة من العاملين في الحقل الصحي "دعوتنا إلى أخوتنا في كل القوى السياسية والحرية والتغيير تعالوا إلى المفاوضات دون أن نضع شروطا مسبقة".

وجدد البرهان الاعتراف بان تحالف الحرية والتغيير هو الذي قاد الاحتجاجات التي بدات في كانون الاول/ديسمبر الماضي وحتى إطاحة الجيش بالبشير في الحادي عشر من نيسان/ابريل.

وقال إن "الحرية والتغيير هي المبتدرة للحراك ونحن لا ننكر دورها في الثورة وقيادتهم للجماهير، لا ننكر ذلك عليهم".

وفي الثالث من حزيران/يونيو هاجم مسلحون يرتدون الزي العسكري اعتصاما امام القيادة العامة للقوات المسلحة ما خلف عشرات القتلى .

ومنذ السادس من نيسان/ابريل الماضي اعتصم الالف السودانيين امام القيادة العامة للمطالبة بالاطاحة بالبشير ومن بعد ذلك بنقل السلطة الي المدنيين.

وفي الرابع من حزيران/يونيو اوقف البرهان التفاوض مع تحالف الحرية والتغيير الذي يطالب بنقل السلطة الي المدنيين، في ظل مساندة من الاتحاد الافريقي ودول غربية.

وأشار البرهان إلى مخاوف من حدوث انقلاب عسكري وقال إن "ظروف البلاد لا تسمح أن تمضي دون حكومة حتى لا يظهر انقلاب جديد. تعالوا اليوم قبل الغد".