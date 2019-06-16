اقتياد البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به

الرئيس السوداني السابق عمر البشير

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:07 16/06/2019 حدث بتاريخ: 18:07 16/06/2019

ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمرة الأولى يوم الأحد منذ الإطاحة به خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد.

وذكر شاهد من رويترز أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.

وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل نيسان بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عاما. وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.