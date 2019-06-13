ايداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق سلال السجن في اطار تحقيق حول الفساد

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:56 13/06/2019 حدث بتاريخ: 16:56 13/06/2019

أمر قاض التحقيق في المحكمة العليا الخميس بايداع رئيس الوزراء الجزائري الاسبق عبد المالك سلال المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، السجن بعد جلسة الاستماع اليه في إطار تحقيقات حول الفساد كما أفاد التلفزيون والاذاعة الرسميان.

وبعد أحمد اويحيى رئيس الوزراء لأربع مرات الذي أودع السجن الأربعاء، يعد عبد المالك سلال ثاني رئيس وزراء يُسجن خلال يومين، وهو الذي كان الرجل الوفي لبوتفليقة ومدير حملته الانتخابية خلال أربع ولايات قبل أن تدفع الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة الرئيس السابق الى الاستقالة في 2 نيسان/أبريل.