أحكام نهائية بالسجن 25 عاما على 22 متهما في مصر بينهم مفتي الاخوان

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:07 10/06/2019 حدث بتاريخ: 21:48 10/06/2019

ايدت محكمة النقض المصرية الاثنين أحكاما نهائية بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 22 متهما، بينهم مفتي جماعة الاخوان المسلمين عبد الرحمن البر والقيادي في الجماعة صلاح سلطان بعد إدانتهم في أحداث عنف وقعت في القاهرة عام 2013 عرفت اعلاميا باسم "احداث مسجد الفتح".

وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس "أيدت النقض معاقبة كل من القيادي صلاح سلطان وعبد الرحمن البر، مفتي الاخوان، و20 آخرين، بالسجن المؤبد".

وتعود القضية التي تشمل 315 متهما إلى يومي 16 و17 آب/أغسطس 2013 عقب فض اعتصامين في القاهرة لأنصار الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي والذي أطاحه الجيش في تموز/يوليو من العام نفسه.

كذلك، اوضح المسؤول ان المحكمة ايدت معاقبة 17 متهما بالسجن 15 عاما، و54 متهما بالسجن عشرة أعوام، و222 متهما بالسجن خمسة أعوام.

واضاف أن المحكمة دانت المحكوم عليهم بـ"ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتجمهر والبلطجة وتخريب منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة نارية آلية وخرطوش وذخائر ومفرقعات".

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في أيلول/سبتمبر 2017 بإدانة 315 من قادة وناشطي جماعة الاخوان المسلمين والتي صنّفتها السلطات المصرية "تنظيما ارهابيا" نهاية عام 2013.

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في مصر عقب عزل مرسي، تم توقيف آلاف من اعضاء جماعة الاخوان وصدرت أحكام بالاعدام على عشرات منهم بينما اضطر آخرون إلى مغادرة مصر والعيش في المنفى.

وتتهم منظمات حقوق الانسان السلطات المصرية بقمع كل أطياف المعارضة الاسلامية والليبرالية واليسارية.

وتنفي القاهرة هذه الاتهامات وتؤكد أنها تخوض حربا ضد الارهاب وخصوصا في شمال سيناء معقل "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية.