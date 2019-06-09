الجيش اليمني: مقتل 10 عناصر من الحوثيين وإصابة آخرين في معارك بصعدة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:42 09/06/2019 حدث بتاريخ: 20:23 09/06/2019

أفادت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دولياً اليوم الأحد بمقتل عشرة من عناصر مسلحي الحوثيين واصابة آخرين في معارك بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال موقع الجيش "سبتمر نت"، إن وحدات من قوات النخبة في الجيش الوطني بمحور ازال، نفذت عملية هجومية على مواقع تمركز الميليشيات شمالي مديرية باقم.

وأوضح الموقع أن مدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية ومقاتلاتها الجوية شاركت في العملية وقصفت مواقع الميليشيات.

وأسفرت العملية عن مقتل عشرة من مسلحي الحوثييين وإصابة عدد آخر منهم، بالإضافة إلى تدمير عدد من المعدات القتالية التابعة لها، حسب موقع الجيش.