واشنطن "تدين الهجمات الأخيرة على المحتجّين" في السودان

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:09 06/06/2019 حدث بتاريخ: 10:13 06/06/2019

دانت الولايات المتّحدة الأربعاء "الهجمات الأخيرة على المحتجّين" في السودان، داعيةً الجيش إلى "نبذ العنف" بعد حملة قمع أودت بحياة أكثر من 100 شخص منذ الإثنين.

وقالت مورغان اورتاغوس، المتحدّثة باسم الخارجية الأميركيّة، في بيان إنّ "الولايات المتحدة تدين الهجمات الأخيرة على المحتجّين في السودان".

وأكّدت واشنطن مجدّدًا رغبتها في عمليّة انتقال تقودها حكومة مدنيّة، بهدف إجراء انتخابات في "موعد مناسب".

وتابعت اورتاغوس أنّ "مسؤولين كبار بوزارة الخارجيّة يُجرون الآن محادثات مع مسؤولين في المنطقة، ونحن نرحّب بالبيانات الأخيرة الصّادرة عن الاتّحاد الإفريقي ومصر والسعوديّة، والتي تدعو إلى الامتناع عن العنف وإلى استئناف الحوار".