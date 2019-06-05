إعادة امرأتين أميركيتين وستة أطفال من مخيم الهول في سوريا إلى الولايات المتحدة

امرأة تحمل طفلاً في مخيم الهول للنازحين في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا في 2 يونيو 2019

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:56 05/06/2019 حدث بتاريخ: 14:56 05/06/2019

أعلن متحدث باسم الإدارة الذاتية الكردية الأربعاء أن السلطات الكردية في سوريا أعادت إلى الولايات المتحدة امرأتين أميركيتين وستة أطفال من عائلات جهاديين في تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال المتحدث باسم الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كمال عاكف في بيان مقتضب إن ذلك تم "بناء على طلب الحكومة الأميركية ... والرغبة الحرة والطوعية للمواطنين الأميركيين في العودة الى بلادهم دون أي ضغط أو إكراه".

ويضيف ان اعادتهم تمت الاربعاء، بدون أن يكشف عن هويات الأشخاص المذكورين.

وكانت المرأتان والاطفال في مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا، حيث يحتجز الآلاف من الأجانب المرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية.

وتأتي هذه المبادرة بعد يومين من إعادة خمسة أيتام نروجيين من عائلات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، وبعد أسبوع من ترحيل 148 امرأة وطفلاً من رعايا أوزبكستان.

وحذرت الادارة الكردية الذاتية مراراً من الوضع الإنساني السيء في مخيم الهول الذي يأوي 74 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وتطالب السلطات الكردية منذ أشهر بترحيل نساء وأطفال أجانب، وتعمل بشكل نشط حول هذا الملف.

وأعادت فرنسا في الماضي أيتاماً، لكن باريس وعلى غرار عدة دول غربية أخرى تبدي ترددا بشأن إعادة مواطنيها المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية، رجالاً ونساءً.

وأعلن المقاتلون الأكراد والعرب في قوات سوريا الديموقراطية في 23 آذار/مارس هزيمة "الخلافة" التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية بعد سيطرتهم على المعقل الأخير للجهاديين في شرق سوريا في معركة تلقوا فيها دعماً من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وتضمّ مخيمات النازحين، وخصوصاً مخيم الهول المزدحم، 12 ألف أجنبي، بينهم 4 آلاف امرأة و8 آلاف طفل من أبناء الجهاديين وهم يخضعون لمراقبة مشددة.