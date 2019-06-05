تنديد دولي بقرار المجلس العسكري السوداني استخدام العنف وعدم تسليم السلطة لمدنيين

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:42 05/06/2019 حدث بتاريخ: 13:42 05/06/2019

بعد يوم واحد من فض اعتصام الخرطوم، وهو الاعتصام الأكبر للمحتجين في السودان، الذي أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، أعلن المجلس العسكري السوداني تراجعه عن وعده السابق بتسليم السلطة لمدنيين ووقف جميع المفاوضات مع المحتجين. نددت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بهذا توجه ودعت إلى انتقال سلمي منظم للسلطة نحو حكم مدني.

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وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك "بإصداره أمرا بتلك الهجمات، عرض المجلس العسكري الانتقالي العملية الانتقالية والسلام في السودان للخطر".

وأضافت "الشعب السوداني يستحق انتقالا منظما، يقوده مدنيون، من شأنه تهيئة الظروف لانتخابات حرة وعادلة، بدلا من إجراء انتخابات متسرعة يفرضها" المجلس العسكري الانتقالي.

بريطانيا وألمانيا

ووزعت بريطانيا وألمانيا خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن بيانا يدعو الحكام العسكريين والمتظاهرين في السودان إلى مواصلة العمل معا نحو حل توافقي للأزمة الحالية"، وفقا لمسودة البيان الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.

الصين تعترض وروسيا تصف بيان المجلس العسكري بـ"غير المتوازن"

الصين، من جانبها، فقد اعترضت بشدة على النص المقترح، فيما شددت روسيا على ضرورة أن ينتظر المجلس ردا من الاتحاد الإفريقي، بحسب ما قال دبلوماسيون.

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واعتبر نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي أن النص المقترح "غير متوازن"، مشددا على ضرورة "توخ حذر شديد" حيال الوضع. وقال "لا نريد الترويج لبيان غير متوازن. فذلك قد يفسد الوضع".

وبعد فشل مجلس الأمن في الاتفاق، قالت ثماني دول أوروبية في بيان مشترك إنها "تدين الهجمات العنيفة في السودان من جانب أجهزة الأمن السودانية ضد المدنيين".

بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وبولندا وهولندا والسويد

وقالت كل من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وهولندا والسويد إن "الإعلان الأحادي" الصادر عن المجلس العسكري بوقف المفاوضات وتشكيل حكومة والدعوة إلى إجراء انتخابات في غضون فترة زمنية قصيرة جدا، هو أمر يثير قلقا كبيرا.

أفريقيا تدعم المتظاهرين و الحكومات العربية تشدد على أيادي المجلس العسكري

ودعمت حكومات إفريقية وغربية المتظاهرين، إلا أن الحكومات العربية على رأسها السعودية دعمت المجلس العسكري بقيادة البرهان.

بدوره، حض رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي على إجراء تحقيق فوري وشفاف لمحاسبة كل المسؤولين.

لكن الحكومات العربية دعت إلى استئناف المحادثات بين المتظاهرين والجيش. وقبيل الحملة الأمنية، زار البرهان مصر والإمارات والسعودية.