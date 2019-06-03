قادة الاحتجاج يؤكدون فض الاعتصام في الخرطوم وخلو مكانه من المتظاهرين

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:28 03/06/2019 حدث بتاريخ: 14:30 03/06/2019

أكد قادة الاحتجاج في السودان الاثنين أن القوات السودانية تمكنت من فض الاعتصام قرب المقر العام لقيادة القوات المسلحة في الخرطوم، منددين ب"الجريمة" و"مجزرة".

وقال تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان "قامت قوات الدعم السريع والجيش بفض الاعتصام السلمي، ونؤكد أن منطقة القيادة الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة لشهدائنا الذين لم نستطع حتى الآن إجلاءهم من أرض الاعتصام". وحمل البيان المجلس العسكري "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة".