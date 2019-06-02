السيسي يقول مصر لن تقبل شيئا لا يريده الفلسطينيون

صورة أرشيفية للرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:47 02/06/2019 حدث بتاريخ: 23:52 02/06/2019

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد إن بلاده لن تقبل أي شيء لا يرضى عنه الفلسطينيون وذلك في تعليقات له بشأن خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط والتي لم تُعلن بعد.

وفي كلمة عقب مأدبة إفطار بأحد الفنادق في القاهرة نفى السيسي على ما يبدو إشارات بأن مصر قد تقدم تنازلات في إطار الخطة الأمريكية.

وأضاف في هذا الإطار ”بتسألوا إيه الحكاية.. والسيسي ناوي علي ايه وهيدي (سيعطي) حاجة لحد .. محدش (لا أحد) يقدر يعمل حاجة غير بيكم... هل تتصوروا اني ممكن أفرط مثلاً ؟.. طيب ليه؟“.

ووجه الرئيس المصري حديثه لأهالي سيناء الذين شاركوا في حفل الإفطار قائلا ”هتسيبوا (ستتركوا) حاجة لحد؟“.