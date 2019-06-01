حسن نصرالله يحذر من أن أي حرب على طهران "لن تبقى عند حدود إيران"

الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:10 01/06/2019 حدث بتاريخ: 12:11 01/06/2019

حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة من أن أي حرب ضد طهران الداعمة له "لن تبقى عند حدود إيران" بل ستُشعل كل المنطقة، منبهاً من أن هذا يعني أن المصالح الأمريكية "ستباح". وفي كلمة لمناسبة يوم القدس العالمي قال نصرالله "ليسمعني العالم جيداً، إنّ السيد (دونالد) ترامب والإدارة عنده وأجهزة مخابراته يعرفون جيداً أنّ الحرب على إيران لن تبقى عند حدود إيران".

وتابع "الحرب على إيران تعني أنّ كل المنطقة ستشتعل (...) وكل القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة ستباح، وكل الذين تواطأوا وتآمروا سيدفعون الثمن، وأوّلهم إسرائيل وآل سعود".

ويذكر أن المنطقة تشهد توتّرات متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة، من تعزيز واشنطن لوجودها العسكري في الخليج لمواجهة ما تصفه بـ"التهديد الإيراني"، إلى تعرّض سفن قبالة سواحل الإمارات لعمليات "تخريبية" واستهداف المتمردين الحوثيين منشآت نفطية سعودية.

وعزّزت الولايات المتحدة التي انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي مع إيران، حضورها العسكري في المنطقة عبر إرسال حاملة طائرات وإعلانها زيادة عديد قوّاتها بـ1500 جندي، وسط تهديد إيراني بإغلاق مضيق هرمز الذي تعبر منه يوميّاً 35 بالمئة من إمدادات النفط العالميّة التي تنقل بحراً، في حال وقعت حرب.

وانعقدت ليل الخميس الجمعة قمّة طارئة لدول مجلس التعاون الخليجي في مكّة، تلتها قمة طارئة لدول الجامعة العربيّة، بناء على دعوة من الرياض التي نجحت في حشد تأييد لها في نزاعها المفتوح مع إيران.

وحزب الله الذي تصنّفه السعودية منظمة "إرهابية"، يُعدّ أحد أبرز القوى السياسية والعسكرية المدعومة من إيران في المنطقة. ولدى حزب الله حالياً ترسانة ضخمة، وإن كان لا يُعرف حجمها، وتتضمّن صواريخ دقيقة.

وفي ما يتعلّق بقدرة حزب الله العسكرية، أكد نصر الله الجمعة "نعم، نحن لدينا في لبنان صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي التي تستطيع أن تغيّر وجه المنطقة والمعادلة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّه ليست لديه مصانع لتصنيعها في لبنان، لكن لديه "القدرة الكاملة البشرية" للقيام بذلك.