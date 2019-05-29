الإمارات وأمريكا تعلنان بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:05 30/05/2019 حدث بتاريخ: 0:07 30/05/2019

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأربعاء أن الإمارات والولايات المتحدة أعلنتا بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي بينهما أثناء زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون للعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونقلت الوكالة عن بيان مشترك للبلدين أن الاتفاقية ”ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، كما ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيدا من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل“.

وأوضحت الوكالة أن هذه الاتفاقية جرى توقيعها في مطلع هذا العام.