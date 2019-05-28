بيان قطري: نائب وزير خارجية إيران أكد استعداد بلاده للحوار مع دول الخليج

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:44 29/05/2019 حدث بتاريخ: 0:46 29/05/2019

قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني يوم الثلاثاء إن بلاده مستعدة للحوار مع دول الخليج العربية بشأن تصاعد التوتر في المنطقة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية القطرية أن عراقجي التقى مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ”وأكد الطرفان قلقهما من التصعيدات والمشاكل القائمة في المنطقة“.

وتصاعد التوتر بين إيران من جانب والولايات المتحدة وحليفتيها في الخليج السعودية والإمارات من جانب آخر. ونشرت واشنطن حاملة طائرات وقاذفات وأعلنت عن خطط لنشر 1500 جندي في الشرق الأوسط مما أثار مخاوف من اندلاع حرب.