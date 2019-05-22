وكالة: ولي عهد أبوظبي يقول الإمارات تعمل على ضمان حرية الملاحة بالمنطقة

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:34 22/05/2019 حدث بتاريخ: 22:56 22/05/2019

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال يوم الأربعاء إن الإمارات تعمل مع الدول العربية بما يضمن حرية الملاحة في المنطقة.

وقالت الوكالة إن ولي عهد أبوظبي، الذي يستضيف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في زيارته الرسمية للإمارات، قال ”دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية العليا ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين ويضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة للعالم كله“.

وأضاف أن الإمارات والأردن ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة في الإمارات في المستقبل القريب.