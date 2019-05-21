تونس: الإفراج مؤقتا عن المحقق الأممي المنصف قرطاس الموقوف بتهمة التجسس

المحقق الأممي المنصف قرطاس

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:21 21/05/2019 حدث بتاريخ: 22:22 21/05/2019

قرر القضاء التونسي الثلاثاء إطلاق سراح المحقق الأممي المنصف قرطاس الموقوف منذ 26 آذار/مارس بتهمة التجسس، حسب ما أفادت النيابة العامة الثلاثاء.

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليتي إن دائرة الاتهام "قررت الإفراج المؤقت عن المنصف قرطاس الذي يبقى على ذمة القضاء التونسي"، موضحا أنه لم يتم إصدار قرار بحجر السفر على الخبير الأممي.

وتم توقيف قرطاس الذي يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية لدى وصوله إلى مطار العاصمة التونسية بتهمة "تعمد الحصول على معطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا" والتي يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الإعدام.

وقال السليتي في وقت سابق إنه تم "حجز معدات تستعمل لمراقبة الطيران المدني والعسكري بدون تراخيص رسمية" لدى قرطاس.

وطلبت الأمم المتحدة من السلطات التونسية الأربعاء الفائت "إسقاط الاتهامات" بالتجسس عن خبيرها المكلف بملف الأسلحة في ليبيا المنصف قرطاس والذي "يجب أن يفرج عنه فورا" بحسب ما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام.

وأضاف المتحدث يومها أنه بعد درس الوثائق القضائية التي سلمتها السلطات التونسية أخيرا، خلصت الأمم المتحدة إلى أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لهذا الخبير التونسي الألماني تبقى سارية.

وقالت محامية قرطاس سارة الزعفراني في وقت سابق "إن أحد أبرز عناصر الاتهام جهاز" وجد مع موكلها "يتيح الوصول إلى المعطيات العامة لرحلات الطائرات المدنية والتجارية".

وهذا الجهاز "إر تي إل-إس دي إر" يخضع لترخيص مسبق في تونس ويستخدم "فقط لمراقبة حركة الطيران باتجاه ليبيا للتعرف على الرحلات التي قد تكون على صلة بانتهاك الحظر على السلاح".