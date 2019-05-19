قناة الجزيرة القطرية توقف صحافيين عن العمل بسبب تقرير عن محرقة اليهود

شعار قناة الجزيرة في أحد استديوهاتها في نيويورك في 16 أغسطس 2013

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:09 20/05/2019 حدث بتاريخ: 0:09 20/05/2019

أوقفت قناة الجزيرة القطرية اثنين من صحافييها عن العمل الأحد على خلفية إنتاج مقطع مصور عن محرقة اليهود قالت إنه "خالف المعايير والضوابط التحريرية" لشبكة الجزيرة الإعلامية.

ويشير الفيديو الذي نشرته القناة الرقمية (ايه جاي+) التابعة لشبكة الجزيرة القطرية إلى أن "رواية" قتل النازيين لستة ملايين يهودي "تبنّتها الحركة الصهيونية".

وقتل النازيون في الحرب العالمية الثانية وبشكل ممنهج ستة ملايين يهودي.

وفي الفيديو الذي تم بثّه لأول مرة في 18 أيار/مايو أرفقت مشاهد اضطهاد اليهود الأوروبيين إبان الحكم النازي وصور القتلى بتساؤل عن سبب تسليط الضوء عليهم دون سواهم.

ويشير الفيديو إلى أن الاضطهاد الممنهج لم يقتصر على اليهود، لكن بسبب امتلاكهم "موارد مالية" وقدرتهم على الوصول إلى "مؤسسات إعلامية" تمكّنوا من "تسليط الضوء" على معاناتهم.

وجاء في بيان نشرته شبكة الجزيرة أن القناة الرقمية "اتّخذت إجراءات إدارية تأديبية" بحق الصحافيين وحذفت "الفيديو المذكور والمنشورات المرافقة له من كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فور ملاحظة أن محتواه يتعارض مع معايير القناة المهنية".

وقال الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بالشبكة "إن المقطع المصور تضمن إساءة واضحة وإن الشبكة تتبرأ منه ولا تقبل بنشر مثل هذا المحتوى على منصاتها وقنواتها الرقمية".

وأعلن في رسالة داخلية عن "برنامج تدريبي إلزامي يعزز الوعي بحساسية بعض القضايا لدى منتجي المحتوى الرقمي للشبكة"، بحسب بيان الشبكة.

وقالت ديمة الخطيب، مديرة القنوات الرقمية التابعة للشبكة إنه "تم إنتاج الفيديو من دون الإشراف التحريري اللازم"، وأضافت أنه "تتم مراجعة ضوابط الإنتاج والنشر لضمان عدم خروج أي مادة عن المسار المعتمد في أي ظرف كان".