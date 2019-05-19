الحوثيون باليمن يقولون إنهم سيستهدفون منشآت عسكرية حيوية في الإمارات والسعودية

مقاتلون من الحوثيين في محافظة الحديدة في صورة بتاريخ 11 مايو 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:31 19/05/2019 حدث بتاريخ: 23:32 19/05/2019

نقلت وكالة سبأ للأنباء عن مصدر عسكري بحركة الحوثيين قوله يوم الأحد إن استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي كان بداية لعمليات عسكرية ضد 300 هدف حيوي وعسكري.

وقالت الوكالة، التي يديرها الحوثيون، نقلا عن المصدر إن الأهداف تشمل مقرات ومنشآت عسكرية في الإمارات والسعودية إضافة إلى قواعد تابعة لهما في اليمن.

وقالت السعودية إن طائرات مسيرة ملغومة أصابت محطتين لضخ النفط يوم الثلاثاء الماضي بعد أن أعلن تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون في وقت سابق أن الجماعة شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة على منشآت سعودية.