أربعة قتلى في تحطّم طائرة صغيرة في دبي

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:23 16/05/2019 حدث بتاريخ: 23:24 16/05/2019

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في تحطّم طائرة صغيرة قرب مطار دبي الدولي كانوا يستقلّونها للقيام بمهمة فنية في المطار، في حادث أدّى لتحويل بعض الرحلات وتأخير طفيف في حركة المطار، بحسب ما أعلنت السلطات الإماراتية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام) إنّ "طائرة صغيرة من طراز "دي إيه 42" مسجّلة في المملكة المتحدة، كانت في مهمة طيران لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي، تحطّمت على بعد ثلاثة أميال جنوب المطار وعلى متنها أربعة ركاب، ثلاثة منهم بريطانيون وواحد من جنوب إفريقيا، لاقوا حتفهم جميعاً".

وأضاف بيان الهيئة أنّها أرسلت "فريقاً من المحقّقين إلى موقع الحادث" وأنّ "الحركة الجوية في مطار دبي الدولي عادت لطبيعتها"

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في بادئ الأمر سقوط قتيلين فقط في الحادث، هما الطيار ومساعده، مشيرة إلى أنّ الطائرة المملوكة لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة هانيويل تحطّمت بسبب عطل فني.

ولفتت إلى أنّ "جميع العمليات في مطار دبي تسير بسلاسة بعد تأخير طفيف وتحويل بعض الرحلات كإجراء احترازي لضمان السلامة".

ومطار دبي الدولي هو أحد أكبر مطارات العالم من حيث عدد الركاب.